ابنة رئيس أمريكي: تعرضت للاغتصاب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

ما مدة رحلة «قطار الحرمين» من مكة للمدينة؟

ما مدة رحلة «قطار الحرمين» من مكة للمدينة؟

إيران.. عشرات القتلى بهجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز (فيديو)

إيران.. عشرات القتلى بهجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز (فيديو)

مصادر تكشف حقيقة صدور تعديلات على نظام خدمة الأفراد العسكريين

مصادر تكشف حقيقة صدور تعديلات على نظام خدمة الأفراد العسكريين

«الشورى» يدعو لمراجعة فئات لم يشملها دعم «حساب المواطن»

«الشورى» يدعو لمراجعة فئات لم يشملها دعم «حساب المواطن»

ابنة رئيس أمريكي: تعرضت للاغتصاب

ابنة رئيس أمريكي: تعرضت للاغتصاب
0

تواصل – متابعات:

كشفت باتي ريجان، ابنة الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، أنها تعرضت للاغتصاب قبل نحو 40 عاماً.

يأتي ذلك على خلفية الجدل الثائر حول اتهام الباحثة كريستين بلاسي فورد للقاضي المرشح لرئاسة المحكمة العليا بريت كافانو بالاعتداء عليها ومحاولة اغتصابها عندما كانا في سن المراهقة.

وكتبت باتي 65 عاماً في ركن للرأي بصحيفة “واشنطن بوست” أمس الجمعة أن مدير مكتب يعمل في مجال الموسيقى اعتدى عليها جنسياً في مكتبه آنذاك.

وقالت باتي: “على مدار عقود، لم أخبر أحداً بذلك، لا أصدقاء ولا شريكي، ولا معالجي النفسيين، ولا حتى زوجي عندما تزوجت بعد ذلك بأعوام، وقد شعرت بنفسي وحيدة وكنت أشعر بالخجل كما كنت أشعر بالاشمئزاز من نفسي”.

وأوضحت أنها لذلك لم تتعجب بأي حال من أن فورد التي اتهمت كافانو بمحاولة اغتصابها قبل أكثر من 30 عاماً، التزمت الصمت طوال هذه المدة، كما أبدت تفهمها لماذا لم تتمكن من الإفصاح عن جميع تفاصيل الاعتداء المحتمل عليها، مشيرة إلى أن الذاكرة تخفي أموراً بعينها في الأحداث المؤلمة.

يذكر أن فورد، من ولاية كاليفورنيا، تتهم كافانو بمحاولة اغتصابها عقب حفل مدرسي بداية عام 1980.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

روسيا: أمريكا تستخدم العقوبات لإبعاد منافسيها عن تجارة السلاح العالمية

روسيا: أمريكا تستخدم العقوبات لإبعاد منافسيها عن تجارة السلاح العالمية

مسؤول أمريكي: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب.. ونسعى لتصفير صادراتها النفطية

مسؤول أمريكي: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب.. ونسعى لتصفير صادراتها النفطية

ضابط أمريكي يحذر «ترامب» من سباق تسلح نووي كارثي

ضابط أمريكي يحذر «ترامب» من سباق تسلح نووي كارثي

«الأمطار» تُهدي أمريكياً 10 ملايين دولار

«الأمطار» تُهدي أمريكياً 10 ملايين دولار

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ملوك المملكة عبر تاريخها.. اهتمام وتطوير لا محدود في قطاع الطيران المدني (صور)
تقارير وحوارات

ملوك المملكة عبر تاريخها.. اهتمام وتطوير لا محدود في قطاع الطيران المدني (صور)

المزيد
العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!
مقالات

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>