ابنة رئيس أمريكي: تعرضت للاغتصاب

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كشفت باتي ريجان، ابنة الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان، أنها تعرضت للاغتصاب قبل نحو 40 عاماً.

يأتي ذلك على خلفية الجدل الثائر حول اتهام الباحثة كريستين بلاسي فورد للقاضي المرشح لرئاسة المحكمة العليا بريت كافانو بالاعتداء عليها ومحاولة اغتصابها عندما كانا في سن المراهقة.

وكتبت باتي 65 عاماً في ركن للرأي بصحيفة “واشنطن بوست” أمس الجمعة أن مدير مكتب يعمل في مجال الموسيقى اعتدى عليها جنسياً في مكتبه آنذاك.

وقالت باتي: “على مدار عقود، لم أخبر أحداً بذلك، لا أصدقاء ولا شريكي، ولا معالجي النفسيين، ولا حتى زوجي عندما تزوجت بعد ذلك بأعوام، وقد شعرت بنفسي وحيدة وكنت أشعر بالخجل كما كنت أشعر بالاشمئزاز من نفسي”.

وأوضحت أنها لذلك لم تتعجب بأي حال من أن فورد التي اتهمت كافانو بمحاولة اغتصابها قبل أكثر من 30 عاماً، التزمت الصمت طوال هذه المدة، كما أبدت تفهمها لماذا لم تتمكن من الإفصاح عن جميع تفاصيل الاعتداء المحتمل عليها، مشيرة إلى أن الذاكرة تخفي أموراً بعينها في الأحداث المؤلمة.

يذكر أن فورد، من ولاية كاليفورنيا، تتهم كافانو بمحاولة اغتصابها عقب حفل مدرسي بداية عام 1980.