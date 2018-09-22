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تنبيه من «الأرصاد» لسكان منطقتي مكة وعسير

تنبيه من «الأرصاد» لسكان منطقتي مكة وعسير
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد والبيئة، اليوم السبت، تنبيهَيْن إلى سكان منطقتي عسير ومكة المكرمة، يحذران من حالة الطقس غير المستقر.

وتشهد المنطقتان نشاطًا في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد الرؤية الأفقية إلى أقل من مترين، مشيرةً إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا إلى السابعة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد ذكرت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وقد يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

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