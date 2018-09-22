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حريق وسحابة دخان بجدة.. إنقاذ أسرة من وسط ألسنة اللهب (صور)

حريق وسحابة دخان بجدة.. إنقاذ أسرة من وسط ألسنة اللهب (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

نجح الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم، في إنقاذ أسرة، (وإخلاء الأدوار العلوية) لبناية من سبعة أدوار بعد نشوب حريق بالدور الرابع.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق الإنقاذ بمدني جدة تمكنت، اليوم السبت، من إنقاذ أسرة بعد أن حالت سحب الدخان وألسنة اللهب بينها وبين الخروج لمناطق آمنة.

وتابع: “شرعت فرق الإنقاذ من إخلاء (١٠) من الأدوار العلوية لمنطقة الحريق، بينما أخلت قاطني الشقة المحترقة، مستخدمة سيارة السلالم، إلى خارج البناية لتقديم الإسعافات الأولية لهم عن طريق فرق الهلال الأحمر.

وأشار إلى أن الحريق نشب في شقة بالدور الرابع لبناية مكونة من سبعة أدوار وأخمد عن طريق فرق الإطفاء مزامنة مع عمليات الإخلاء التي عمدت إليها فرق الإنقاذ بعد تسلل كميات من الأدخنة إلى الأدوار العلوية للبناية.

فيما أكد أن الحادث نتج عنه إصابة رجل وامرأة تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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