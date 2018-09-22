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تحديث «إنستغرام»… تعرّف على سر «الهاشتاغات» غير المرئية

تحديث «إنستغرام»… تعرّف على سر «الهاشتاغات» غير المرئية
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تواصل – متابعات:

يختبر تطبيق “إنستغرام” للصور والفيديوهات في الوقت الحالي، عددا من التحديثات، التي تهدف إلى تيسير استخدامه، والمساعدة على انتشار مستخدميه بصورة أكبر.

وكانت الباحثة في التطبيقات، جاين مانشون وونغ، هي أول من كشفت عن المزايا الجديد على “إنستغرام”، والتي من أبرزها “الهاشتاغات غير المرئية”، وفقاً لموقع “بي جي آر”.

وسيوفر “إنستغرام” لجميع مستخدميه، وضع “هاشتاغات” مع صورهم وفيديوهاتهم، من أجل حصدها لعدد أكبر من المتابعين والإعجاب، ولكن عند تحديدها، سيتم فتح صفحة أخرى، للاختيار من بين “هاشتاغات” معتمدة من قبل التطبيق، وبعد اختيارها مع الصورة أو الفيديو، لن تظهر بعد النشر، مثلما كان الحال في السابق، ولكنها ستضمن لمنشورك أن يبرز خلال عمليات البحث.
ولم تحدد جاين مانشون وونغ، ما إذا كان هناك حدا مسموح به لاختيار “الهاشتاغات غير المرئية”.

كذلك اكتشفت باحثة التطبيقات، جاين مانشون وونغ، أن “إنستغرام” يختبر ميزة جديدة ثالثة، وهي إتاحة لمستخدميه، اختيار نشر منشوراته في دول وبلدان محددة، بدلا من أن تكون مرئية في كافة أنحاء العالم، وهي المعروفة بـ “GEOFENCE”.

ويذكر أن “إنستغرام”، أطلق رسميا، ميزة جديدة أعلن عنها مؤخراً، وهي إمكانية إضافة الصور المتحركة “جيف” في الرسائل الخاصة والمباشرة بين مستخدميه.

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