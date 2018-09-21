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نزع 500 لغم وعبوة ناسفة في ‏المناطق ‏المحررة من صعدة ‏اليمنية

نزع 500 لغم وعبوة ناسفة في ‏المناطق ‏المحررة من صعدة ‏اليمنية
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تواصل – واس:

نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش ‏اليمني ‏في محور صعده 500 لغم وعبوة ‏ناسفة ‏كانت مليشيا الحوثي الانقلابية زرعتها ‏في عدد ‏من مناطق مديرية كتاف قبل دحرهم ‏منها.‏

وقال مصدر عسكري يمني إن الفرق الهندسية ‏نزعت ‏نحو مئتي لغم عربات ومدرعات ‏وثلاثمائة عبوة ‏ناسفة وعشرة ألغام مموهة ‏وسبعة ألغام فردية.‏

ووفقا للمصدر، في تصريح لموقع “سبتمبر ‏نت” الحكومي في اليمن، فقد سبق وأن ‏تمكنت ‏الفرق ‏الهندسية من انتزاع وإتلاف أكثر ‏من ‏عشرة ألاف ‏لغم فيمًا تعمدت المليشيا زرع ‏عشرات الألغام ‏المموهة لإيقاع السكان إلا أن الجهود ‏المبذولة تكللت بالنجاح ‏في كشفها ونزعها.‏

وفي محافظة الحديدة واصلت الفرق الهندسية ‏لنزع ‏الألغام بالتنسيق مع قوات ‏التحالف ‏العربي نزع الألغام ‏التي زرعتها ‏مليشيات الحوثي في مناطق آهلة ‏بالسكان في ‏جنوب الحديدة.‏

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