إيران.. عشرات القتلى والجرحى بهجوم استهدف عرضا عسكريا بالأهواز (فيديو)

تواصل – وكالات:

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن هجوماً استهدف عرضاً عسكرياً، السبت، في منطقة الأهواز بجنوب غربي إيران أسفر عن مقتل 24 وإصابة العشرات.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الهجوم استهدف منصة احتشد فيها المسؤولون لمتابعة الحدث الذي يقام سنويا بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 24 قتيلاً، وأصيب أكثر من 60 شخصاً.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن حاكم “إقليم خوزستان”، علي حسين حسين زاده، قوله “إن متشددين اثنين قتلا، واعتقل اثنان آخران”، على حد قول الوكالة.

من جهتها، أشارت وكالة “تسنيم” إلى مقتل 8 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، في حين أفادت أنباء محلية بمقتل الحارس الشخصي لقائد قوات الحرس الثوري في محافظة خوزستان الإيرانية، بينما أفادت وكالة “فارس” بوقوع 20 جريحاً.