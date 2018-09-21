ابن محمود: اليوم الوطني.. منجزات لصناعة مستقبل طموح

تواصل – فريق التحرير:

أكد سعادة المدير التنفيذي لجمعية المدينة المنورة الأهلية لتنمية المجتمع الدكتور محمد ناصر بن محمود أن الأمن والرخاء الذي تعيشه بلادنا ولله الحمد هو نتيجة جهود كبيرة متواصلة بدأها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – وواصل أبناؤه الملوك من بعده المسيرة ليصبح وطننا الحبيب مميزاً في كافة المجالات.

وقال ابن محمود: يأتي هذا اليوم ليذكرنا بالتضحيات العظيمة التي بذلها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – ورجاله الأوفياء من الآباء والأجداد، ويحملنا كذلك مسؤولية عظيمة لبذل المزيد من الجهد للحفاظ مكتسباتنا والعمل يداً بيد من أجل رفعة المملكة العربية السعودية.

ورفع المدير التنفيذي للجمعية، بهذه المناسبة السعيدة باسمه ونيابة عن منسوبي الجمعية تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظهم الله-، ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، وللشعب السعودي الكريم.