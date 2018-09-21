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جدة.. مقتل مواطن خمسيني في مضاربة بـ«العصي»

جدة.. مقتل مواطن خمسيني في مضاربة بـ«العصي»
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تواصل – جدة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة أحد الأشخاص، بعد قيامه بضرب مواطن خمسيني بعصا على رأسه؛ مما أدى إلى وفاته؛ وذلك إثر خلاف بينهما في حي المنتزهات.

وفي التفاصيل، بدأت الواقعة بخلاف بين شخصين، بحي المنتزهات، تطورت إلى مضاربة، استخدمت فيها العصي، حيث تلقى مواطن خمسيني ضربة قاتلة على الرأس.

وعلى الفور باشرت فِرق الهلال الأحمر الواقعة، وتبيَّن بعد الكشف على الضحية أنه فارق الحياة، حيث انتقلت دوريات الأمن بمحافظة جدة إلى موقع المضاربة، وبعد البحث على الجاني تم القبض عليه، وتم التحفظ على أداة الجريمة ومواصلة التحقيقات.

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