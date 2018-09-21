ثاني حادث خلال أسبوع.. تحطم طائرة عسكرية سودانية ومقتل طاقمها

تواصل – وكالات:

أسفر حادث تحطم طائرة عسكرية، عن وفاة طيارين سودانيين، أثناء عملية التدريب قرب مدينة أم درمان، وفق ما أعلن الجيش، أمس الجمعة، في ثاني حادث من نوعه خلال أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد أحمد خليفه الشامي، في بيان: “تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز “k8” في منطقة الكوداب شمالي أم درمان بعد إقلاعها ليلا من قاعدة تدريبية، مضيفا أن الحادث أدى إلى مقتل طياريها الاثنين”.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة إلى أن عطلا فنيا مفاجئا كان وراء تحطم طائرة التدريب العسكرية.

يذكر أنه يوم الاثنين الماضي تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد، إثر عطل فني في المحركات، وأصيب 15 كانوا على متنها بإصابات متفاوتة.

وقال الجيش في بيان إن المروحية العسكرية من طراز “MI 17” أصيبت بعطل فني مفاجئ أثناء هبوطها في مطار نيالا قادمة من “أم دافوق” في رحلة إدارية روتينية.

واصطدمت الطائرة بمدرج المطار، ما أدى إلى اشتعال النار فيها واحتراقها، ونجا أفراد الطاقم وجميع الركاب الذين كانوا على متنها.