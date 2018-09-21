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3 عوامل تُسبب رجة السيارة عند الضغط على المكابح

3 عوامل تُسبب رجة السيارة عند الضغط على المكابح
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تواصل – وكالات:

يواجه بعض سائقي السيارات، عدد من المشاكل في المكابح، خاصة أن نظام المكابح يتعرض للكثير من الضغوطات لا سيما إذا كان السائق يستخدمها بكثرة خلال القيادة.

ويوضح خبراء السيارات أن أسباب ارتجاج واهتزاز السيارة عند الضغط على المكابح هي:

1- قرص الفرامل “الهوبات”:

مع مرور الوقت وكثرة الاستخدام، يبدأ قرص الفرامل بالتلف والاعوجاج، مما يستدعي عمل خرط له وفق ضوابط محددة بحيث يصبح سطحه في شكل متساوي مرة أخرى.

2- فحمات الفرامل “تيل الفرامل”:

كل جزء في السيارة وله عمر افتراضي، فإذا انتهى عمر الفحمات الأفتراضي تسبب اهتزاز السيارة، وقد تتلف الفحمات نتيجة الاستخدام السيئ وكثرة الضغط على دواسة المكابح.

3- مقود القيادة:

قد يرجع سبب الاهتزاز إلى وجود مشاكل في علبة مقود القيادة، أو في حال تسرب زيت الباور من علبة الزيت.

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