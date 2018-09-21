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جامعة الملك فيصل تعلن موعد اختبارات مسابقة الوظائف الفنية والصحية

جامعة الملك فيصل تعلن موعد اختبارات مسابقة الوظائف الفنية والصحية
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تواصل – الرياض:

أعلنت جامعة الملك فيصل ممثلة بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن موعد الاختبارات لمسابقة الوظائف الفنية والصحية لعام 1439هـ.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن سعيد الزهراني، أنه قد تم تحديد موعد الاختبارات التحريرية لمسابقة الوظائف الفنية والصحية بجامعة الملك فيصل، ولمعرفة موعد ومكان الاختبار يمكنكم الدخول على النظام الإلكتروني بالجامعة متابعة طلب التقديم  من خلال الرابط الموضح أدناه.

وأكد الزهراني على ضرورة إحضار بطاقة الهوية الوطنية، حيث لن يسمح لمن لم يحضرها بدخول الاختبار، وعلى الجميع الحضور قبل موعد الاختبار بنصف ساعة.

وأوضحت جامعة الملك فيصل أنه يمكن الاستعلام عن المواعيد والتفاصيل من خلال الرابط التالي (أضغط هنا).

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