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جمال سائبة تتسبب في وفاة وإصابة 10 أشخاص بالليث (صور)

جمال سائبة تتسبب في وفاة وإصابة 10 أشخاص بالليث (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:

تسببت جمال سائبة في وقوع حادث مروع على طريق الليث – غميقة أسفر عن 4 حالات وفاة وإصابة 6 آخرين، في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة.

وفي التفاصيل، تسببت الجمال السائبة، في اصطدام ثلاث سيارات، الأولى من نوع صالون، والثانية من نوع هايلكس، والثالثة من نوع كيا، حيث اصطدمت السيارة الكيا بالجمل، وحاولت السيارتان الأخريان تفادي الحادث، لكنهما اصطدمتا ببعض؛ ما أدى لوفاة 4 أشخاص في الحال، وإصابة 6 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة.

وعلى الفور باشر الحادث مرور الليث، وفِرق الدفاع المدني التي قامت بإخراج ثلاث حالات، كانت محتجزة، وإسعافات الهلال الأحمر التي قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الليث العام.

 

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