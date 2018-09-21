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الأمين العام للأمم المتحدة: لا نعترف بحكومة الحوثي

الأمين العام للأمم المتحدة: لا نعترف بحكومة الحوثي
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تواصل – فريق التحرير:

حسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجدل الدائر حول اعتراف المنظمة الأممية بحكومة الحوثيين، بعد توقيع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن مذكرة مع ممثلي الحوثي؛ إذ أكد أن هناك حكومة واحدة في اليمن، وهي الشرعية.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي؛ وفقاً لما نشرته «سي إن إن عربية»، اليوم (الجمعة)، «توقيع المبادرة لا يعني على الإطلاق الاعتراف بحكومة للحوثيين، ولا تغير سياساتنا المتمثلة بالاعتراف بحكومة شرعية واحدة في اليمن».

وأضاف غوتيريس: «أدعو كل الأطراف إلى تطبيق الاتفاق بالتزام قوي تجاه حماية المدنيين وضمان الوصول الإنساني، والامتثال للقانون الإنساني الدولي والعمل بشكل عاجل لتحقيق تقدم أكبر على مسار عملية جنيف، وخاصة دعم مبعوثي الخاص في تشكيل اللجنة الدستورية».

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