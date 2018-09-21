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5 طرق لتقوية الذاكرة والحماية من «الزهايمر»

5 طرق لتقوية الذاكرة والحماية من «الزهايمر»
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تواصل – وكالات:

يعد مرض الزهايمر أحد أشكال الخرف الرئيسية التي تصيب الإنسان بعد سن الـ 65، ويسبب صعوبة التذكر، والغضب، وتأثر قدرات استخدام اللغة، ثم تراجع القدرة على الحركة.

ويمكن اتخاذ إجراءات للوقاية من الزهايمر، أو الحد من شدته، إليك أهمها:

* يوفر النشاط البدني والتمارين الرياضية المنتظمة حماية تصل إلى 50 بالمائة من المرض نتيجة تحسن الدورة الدموية.

* التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والأقارب، والانضمام إلى النوادي والأنشطة الاجتماعية والتطوعية من طرق الوقاية الفعّالة ضد الزهايمر.

* الأكل الصحي أداة هامة في حماية الذاكرة من الزهايمر. تجنّب الأطعمة المصنّعة وكل ما يسبب ارتفاع السكر بنسبة كبيرة، وتناول المزيد من الخضراوات والفاكهة.

* تحفيز الدماغ من خلال تعلّم الجديد.

* وأخيراً النوم الجيد، سواء من حيث عدد ساعات النوم، أو من ناحية الاستغراق فيه بعمق بعيداً عن الضوضاء والضوء.

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