للوزن الزائد.. تناول الشاي الأخضر بعد وجبة الغداء

تواصل – وكالات:

زيادة الوزن عامل مشترك وراء تطوّر أمراض مزمنة عديدة، وعندما يصل الأمر إلى السّمنة أو البدانة يصبح تعديل العادات الغذائية ضرورة لإنقاص الوزن. ومن هذه الإجراءات تناول الشاي الأخضر بانتظام لأنه يساعد على حرق الدهون وخاصة التي تحيط بمنطقة الخصر.

وأفادت دراسة نشرتها مجلة “أوبيسيتي” بأن الشاي الأخضر يحتوي على مركّب يسمّى EGCG يساعد على حرق الدهون، وأن أفضل توقيت لتناول كوب الشاي هو بعد وجبة الغداء لأنه أيضاً يقلل اشتهاء الحلويات خلال الساعات التالية لهذه الوجبة.

ولتحقيق الفائدة يُنصح بتناول كوبين أو 3 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم، حيث تفيد الدراسات بأن كمية الكافيين المعتدلة التي يحتوي عليها الشاي الأخضر تساعد على حرق 9 سعرات حرارية إضافية لكل كوب، إلى جانب العناصر الأخرى التي يحتويها الشاي وتساعد على التخسيس.

ولا يُنصح بتناول الشاي الأخضر منزوع الكافيين لأن عملية إزالة الكافيين منه تؤدي إلى استبعاد 60 بالمائة من المواد المضادة للأكسدة في الشاي التي تقدم فوائد للجسم ومنها زيادة حرق الدهون.