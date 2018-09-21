«الصحة» توجّه خريجي الدبلومات لوظائفهم.. تعرف على مواعيد المراجعة

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وجَّهت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، خريجي الدبلومات الصحية من متدربي الدفعة الأولى الذين أنهوا البرنامج، لوظائفهم.

ودعت الوزارة، المرشحين من حملة تخصصات “التمريض، الصيدلة، التغذية، التخدير، غسيل الكلى، العلاج التنفسي” إلى مراجعة المديريات في منطقة التوظيف يوم الأحد الموافق 2018/9/30، أما بالنسبة لتخصصات “السكرتارية الطبية، التأمين الصحي، السجلات الطبية، نظم المعلومات، الإدارة الصحية، العلاج الطبيعي” فقد حدد لهم يوم الاثنين 2018/10/1 لإنهاء إجراءات ترشيحهم.

بينما سيكون يوم الثلاثاء 2018/10/2 لتخصصات “أشعة، مختبرات، الإسعافات والطوارئ، والعمليات” ويكون الأربعاء 2018/10/3 لتخصصات “الأسنان، الوبائيات، الأجهزة الطبية والبصريات”.

يذكر أن الصحة كانت قد أعلنت في الخامس من سبتمبر الحالي عن فتح باب التقدم على الرغبات للدفعة الأولى، التي أنهت التدريب وحددت ذلك بخمسة أيّام.