«التحالف اليمني لرصد الانتهاكات» للأمم المتحدة: ميليشيات الحوثي ليست مصدراً للمعلومات

تواصل – واس:

أعرب التحالف اليمني لرصد الانتهاكات عن قلقه إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في مجال حقوق الإنسان سواء من المتعاونين مع منظمات الأمم المتحدة أو العاملين المستقلين من المنظمات المحلية والدولية الأخرى.

وأكد الحقوقي اليمني ياسر الحسني فِي كلمة للتحالف أمام مجلس حقوق الإنسان الْيوم في جنيف: أن العاملين في مجال حقوق الإنسان في اليمن يتعرضون لمخاطر جمة من الترهيب والاعتقال والانتهاكات الأخرى التي تشكل عائقاً أمام أداء مهامهم على أيدي ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتنظيم القاعدة.

ودعا التحالف بعثات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لعدم اعتماد ميليشيات الحوثي الانقلابية كمصدر للمعلومات، مبيناً أن الميليشيا ترتكب جرائم ضد العاملين في المجال الحقوقي والإنساني اليمني بشكل عام، مطالباً المنظمات العاملة لدى الأمم المتحدة بالعمل على الوصول لجميع المناطق اليمنية، وعدم اعتماد الآلية المركزية في الرصد للحصول على المعلومة.