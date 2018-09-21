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«أوبك» ودول خارج المنظمة تدرس زيادة جديدة لإنتاج النفط

«أوبك» ودول خارج المنظمة تدرس زيادة جديدة لإنتاج النفط
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تواصل – وكالات:

أوضح مصدر مطلع أن أوبك ودول غير أعضاء بالمنظمة تبحث احتمال زيادة جديدة في إنتاج النفط قدرها 500 ألف برميل يومياً لتعويض انخفاض إمدادات إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

ومن المنتظر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في الجزائر يوم الأحد لمراجعة الامتثال لتخفيضات الإنتاج القائمة.

وقالت ثلاثة مصادر في أوبك ومن خارج المنظمة اليوم الجمعة، بحسب رويترز، إن أحدث بيانات تظهر أن أوبك وحلفاءها ضخوا كميات أقل من النفط في أغسطس آب إلى الأسواق العالمية بالمقارنة مع حجم إنتاجهم في يوليو تموز بسبب هبوط في الصادرات الإيرانية.

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