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سرقة عملات رقمية بقيمة 62 مليون دولار من بورصة يابانية

سرقة عملات رقمية بقيمة 62 مليون دولار من بورصة يابانية
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تواصل – وكالات:

قالت شركة تك بيرو كورب اليابانية المتخصصة في العملات الرقمية اليوم ‘‘إن قيمة العملات المسرُوقة من بورصة تابعة لها في عملية قرصنة الأسبوع الماضي بنحو 62 مليون دولار‘‘.

لكن الشركة أشارت إلى أن المبلغ مرشح للزيادة نظراً لأنه من المنتظر معرفة الأرقام الدقيقة فقط فور استعادة السيطرة الكاملة على خادم أجهزة الكمبيوتر الخاص بالشركة.

وقدرت الشركة، في البداية المبلغ المسروق بنحو 6.7 مليار ين (59.48 مليون دولار) حين أعلنت عن حادث القرصنة الذي تعرضت له بورصة زايف التابعة لها أمس الخميس.

وقالت الشركة، التي تتخذ من أوساكا مقراً إنها خلُصت إلى أنه جرت سرقة خمسة آلاف و966.1 بتكوين وستة ملايين و236 ألفاً و810.1 موناكوين و42 ألفاً و327.1 بتكوين كاش.

أضافت أنه استناداً إلى أسعار الإغلاق في الثامن من سبتمبر أيلول لكل عملة، تصل القيمة الإجمالية إلى نحو سبعة مليارات ين (62.10 مليون دولار) مضيفة أن نحو 4.5 مليار ين هي أصول لعملائها.

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