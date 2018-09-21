«الصحة» تتيح لمنسوبيها استكمال دراستهم خارج أوقات الدوام بشروط

تواصل – الرياض:

أعلنت وزارة الصحة موافقتها على استكمال الراغبین من منسوبیھا لدراستھم خارج أوقات الدوام على نفقة الموظف الخاصة؛ وذلك في البرامج التي لا تتطلب تفرغاً للدراسة.

واشترطت وزارة الصحة للموافقة على التحاق الموظف ببرامج تعلیمیة خارج أوقات الدوام موافقة الإدارة التي يتبع لھا الموظف، وعدم تعارض وقت الدراسة مع أوقات العمل.

ومن ضمن الشروط أيضاً أن تكون الدراسة على نفقة الموظف الخاصة، دون تحمیل الوزارة أي تكالیف مالیة أو إدارية تترتب على الدراسة أو الحصول على المؤھل.

يُذكر أن وزير الصحة كان قد طلب في وقت سابق من وزير التعلیم إيقاف الجامعات من قبول منسوبي الصحة في البرامج العلمیة، التي تنفذ برسوم دراسیة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للشؤون الأكاديمیة والتدريب في وزارته.