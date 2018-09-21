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تعرّف على فوائد تنظيف الجسم من السموم عن طريق القدم

تعرّف على فوائد تنظيف الجسم من السموم عن طريق القدم
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تواصل – وكالات:

تتعدد طرق تنظيف الجسم، وبعضها طرق شائعة في المراكز الصحية، ولكن أغرب هذه الطرق هي تنظيف الجسم عن طريق القدمين.

على الرغم من عدم وجود أدلة علمية على فوائد تنظيف الجسم من السموم عن طريق القدم إلا أن هناك فوائد يُعتقد أن تحققها يرتبط بتنقية الجسم من السموم، وهي:

توازن الحموضة في الجسم، وتقليل التورّم، وخفض التوتر، وزيادة المناعة، وتحسين صحة القلب، والمساعدة على خفض الوزن.

ويعتبر نقع القدمين في ماء دافئ وملح إبسوم من الطرق الأكثر شيوعاً، كذلك يمكن إضافة بعض الزيوت الأساسية إلى الماء. والمدة المطلوبة بين 20 إلى 30 دقيقة، مع استخدام كوب من ملح إبسوم.

ويمكنك استخدام كوب من خل التفاح بدلاً من ملح إبسوم، ولنفس المدة: 20 إلى 30 دقيقة مع الماء الدافئ. أما العنصر الثالث الذي يمكنك استخدامه فهو البيكينج صودا مع الماء الدافئ لمدة 30 دقيقة.

ومن الطرق الشائعة أيضاً تدليك القدمين وما بين الأصابع باستخدام خلطة تتكون من: كوب من ملح إبسوم، ونصف كوب من زيت الزيتون، و5 قطرات من زيت الليمون (الحامض)، و5 قطرات من زيت النعناع.

ونصح خبراء الصحة بعدم استخدام هذه الطريقة للحوامل والأطفال ومرضى السكري أو عند وجود جرح في القدم.

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