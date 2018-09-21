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روسيا: أمريكا تستخدم العقوبات لإبعاد منافسيها عن تجارة السلاح العالمية

روسيا: أمريكا تستخدم العقوبات لإبعاد منافسيها عن تجارة السلاح العالمية
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تواصل- وكالات:

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة، “إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على مستوردي الأسلحة الروسية والأشخاص المرتبطين بالجيش الروسي هو محاولة لإبعاد منافسيها عن تجارة السلاح العالمية”.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عقوبات على الجيش الصيني لشرائه طائرات مقاتلة وأنظمة صاروخية من روسيا بالمخالفة لقانون عقوبات شاملة يعاقب موسكو على تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وهو ما تنفيه روسيا.

وأدرجت الإدارة الأمريكية أيضاً على قائمة سوداء 33 شخصية وكياناً لارتباطهم بالجيش والمخابرات في روسيا.

ووصف بيسكوف العقوبات الجديدة أنها عمل عدائي، لكنه لم يقل كيف سترد روسيا عليه.

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