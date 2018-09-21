«الشورى» يدعو لمراجعة فئات لم يشملها دعم «حساب المواطن»

تواصل – الرياض:

من المقرر أن يناقش مجلس الشورى، في جلسته الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1438/ 1439.

وطالبت اللجنة بتوسيع مبادرات رعاية الأيتام، لتشمل التأكيد على دمج الأيتام “ذكور وإناث” من ذوي الظروف الخاصة، في جميع الأنشطة الاجتماعية والوطنية والعلمية والإعلامية، وإطلاق مبادرة تستهدف أبناء الشهداء بالرعاية والدعم، حتى يصلوا إلى التمكين والاعتماد على النفس.

ودعت اللجنة الوزارة إلى تشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال «متلازمة داون»، وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من الوزارة، ومراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم.

ويصوت المجلس الاثنين أيضاً على توصيات لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية، وكذلك يناقش تقرير اللجنة الصحية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ إذ طالبت اللجنة بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين، خاصة في تخصصات التمريض، وتقليل فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ.

كما تناقش جلسة الاثنين تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن تعديل المادة (4) من نظام الوزراء ونوابهم، وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/ 3/ 1391، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام.