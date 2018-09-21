مسن يقتل زوجته السبعينية بطعنة في القلب.. والسبب غير متوقع

تواصل – وكالات:

أقدم مسن يبلغ من العمر 85 عاماً، على قتل زوجته البالغة من العمر 76 عاماً في إسطنبول؛ بسبب غيرة الأخيرة على شريك حياتها.

ووفقاً لصحيفة حرييت التركية فإن “بلال.أ” ارتبط بزوجته لأكثر من 50 عاماً، وقد حضرا من ألمانيا الأسبوع الماضي لقضاء إجازة في مدينة إسطنبول.

وأضافت الصحيفة أن بعض الأقارب شعروا بالقلق على الزوجين عقب محاولات عدة للتواصل معهما على الهاتف دون أن يجيب أحد، ولما ذهبوا إلى منزلهما الكائن في حي ينيكوي، وجدوا المرأة وزوجها غارقين في دمائهما.

وأوضحت التحقيقات أن الزوجة التي تعرضت لطعنة في القلب قد توفيت في المستشفى، في حين تمكن الأطباء من إنقاذ بلال، الذي حاول الانتحار بقطع شرايين معصميه، وبحسب تقرير الشرطة اعترف المسن بأنه قتل زوجته؛ لأنها كانت تغار عليه بشدة بسبب استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي.