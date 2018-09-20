«مرور جدة»: تغيير لون السيارة ووضع الملصقات عليها في اليوم الوطني مخالفة

تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت إدارة المرور بمحافظة جدة السائقين من تغيير ألوان سياراتهم أو الكتابة أو إلصاق الصور أو تركيب الملصقات عليها وإخفاء اللوحات خلال احتفالات اليوم الوطني، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة.

وشدد مدير مرور جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري، على أن رجال المرور سيتعاملون بكل حزم مع المخالفين، وستطبق بحقهم العقوبات التي تتضمن حجز المركبات المخالفة، وإحالة المخالفين إلى جهة الاختصاص.

وأشار العميد الزكري، إلى أن المرور أعد خطة ستنفذ خلال احتفالات اليوم الوطني؛ تهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وتحقيق انسيابيتها في جميع المحاور والتقاطعات والطرق الدائرية والمجمعات التجارية، داعياً قائدي المركبات للالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع رجال المرور.