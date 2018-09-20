الأمير تركي بن طلال يدشن ميثاق المطار القدوة بمطار أبها (صور)

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ميثاق المطار القدوة بمطار أبها؛ وذلك بحضور مساعد الرئيس للمطارات المهندس سليمان البسام، ومدير عام مطار المطارات الجنوبية المهندس أحمد آل سليم وبمشاركة مسؤولي الجهات الحكومية والتشغيلية العاملة بالمطار.

وتابع سمو نائب أمير منطقة عسير مع مساعد الرئيس للمطارات المهندس البسام المواضيع الأساسية ذات الصلة بالمطار ومنها أن الهيئة ستفتتح التوسعة الحالية في مدة لا تتجاوز 5 أشهر، علماً بأنه يتم طرح تنفيذ صالات المطار الجديد بالقريب العاجل.