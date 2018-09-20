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«أمير الرياض» يطمئن على صحة «العيسى» و«الحارثي»
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تواصل – فريق التحرير:

نقل مدير شرطة منطقة الرياض سعادة اللواء فهد بن زيد المطيري، تحيات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير/ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه “حفظهما الله” لكلٍ من الملازم أول محمد بن علي العيسى، والرقيب أول بندر بن عايش الحارثي من منسوبي شرطة المنطقة، اللذين تعرضا للإصابة خلال أداء واجباهما الأمني؛ وذلك خلال زيارته لهما بمستشفى قوى الأمن الداخلي يرافقه عددٌ من القيادات الأمنية.

واطمأن سموه على صحتهما، مثمناً دعم واهتمام ولاة الأمر “أيدهم الله” الذي يعد حافزاً لمزيد من البذل والعطاء، متمنياً لهما الشفاء العاجل.

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