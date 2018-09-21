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خطة لتمكين أسر الضمان الاجتماعي من العمل في منشآت الإيواء السياحي بالرياض

خطة لتمكين أسر الضمان الاجتماعي من العمل في منشآت الإيواء السياحي بالرياض
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 تواصل – واس:

ناقشت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، سبل تمكين أسر الضمان الاجتماعي في الرياض من العمل في منشآت الإيواء السياحي بالمنطقة.

وبحث مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن، مع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، مضمون مبادرة الوزارة لتأهيل أبناء أسر الضمان للعمل في قطاع الإيواء السياحي والفنادق والوحدات السكنية والشقق المفروشة بمنطقة الرياض، خلال الاجتماع الذي أقيم أمس الخميس في مقر الهيئة بالرياض بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والوزارة.

وثمن آل حسن مبادرة تمكين أسر الضمان الاجتماعي في المنطقة من العمل بقطاع السياحة، مقدماً شكره للقائمين على المبادرة، مشيراً إلى أن سياحة الرياض ستعمل على الإسهام في إنجاح هذا المشروع الخيري الذي يفيد فئة هامة من أبناء وبنات الوطن، منوهاً إلى أنه في حال نجاح هذه التجربة في المنطقة سيتم تعميمها على جميع مناطق المملكة.

وأوضح مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض، أن الاجتماع تناول الحديث عن تمكين أسر الضمان بالعمل في القطاع السياحي، وتدريب وتأهيل وتجهيز الشباب والفتيات من الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي على العمل في مجالات السياحة، لا سيما منشآت الإيواء السياحي والفنادق والوحدات السكنية والشقق المفروشة بمنطقة الرياض، من خلال دورات تدريبية مكثفة، وأيضاً الاتفاق على تطوير خطة للاستفادة من هذه الأسر في تشغيل المنشآت السياحية بما يخدم الأسر الضمانية في جميع مدن ومحافظات منطقة الرياض، ويتيح لهذه الفئات المشاركة الفاعلة والاندماج الكامل في المجتمع، وضمان استقلاليتهم عن طريق دخولهم سوق العمل، إلى جانب إيجاد فرص عمل للمواطنين بتمكينهم من الاستثمار في قطاع السياحة.

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