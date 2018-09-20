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«العمل» تطور آليات الاستقدام لتسريع الحصول على التأشيرات

«العمل» تطور آليات الاستقدام لتسريع الحصول على التأشيرات
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تواصل – الرياض:

قال مدير عام إدارة الإشراف على توظيف العمالة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم أحمد السكيت، خلال اجتماعه بلجنة الاستقدام، ‘‘إن الوزارة تسعى إلى تطوير آليات الاستقدام من خلال التحول الإلكتروني للحصول على التأشيرات؛ وذلك لتوفير الجهد والوقت للعميل‘‘.

وتطرق الاجتماع إلى آليات الاستقدام، وضوابط منح التأشيرات للأفراد، والتعويض عن العمالة الهاربة، وطرق منح التأشيرات البديلة، وفقا “المدينة”.

وناقش الاجتماع، توحيد الجهود بين مختلف الأطراف في عمليات التفتيش على المنشآت، ومكافحة ظاهرة التستر، وتطبيق النظام على المخالفين.

 

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