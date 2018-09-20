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«العدل» يوجه بتشكيل لجان دائمة بين المحاكم الجزائية والنيابة لتسريع القضايا

«العدل» يوجه بتشكيل لجان دائمة بين المحاكم الجزائية والنيابة لتسريع القضايا
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تواصل – فريق التحرير:

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بتشكيل لجان دائمة بين المحاكم الجزائية وفروع النيابة العامة بهدف تسريع إنجاز القضايا المنظورة أمام تلك المحاكم.

وأكد “الصمعاني” عقب اجتماعه مع مندوبين من وزارة العدل والنيابة العامة، أهمية التنسيق بين المحاكم وفروع النيابة لتذليل العقبات التي تعرض في أثناء النظر في بعض القضايا.

وجاء في التعميم الذي أصدره الوزير التوجيه بتشكيل لجنة في كل مدينة أو محافظة من رئيس المحكمة، ورئيس فرع النيابة العامة، أو المحافظة وعضوية أحد القضاة وعضو نيابة.

وشدد التوجيه على عدم تدخل اللجنة في موضوع القضية، بحيث تبقى مسؤولية النظر في القضية لدى الدائرة المختصة، وأن يقتصر عمل اللجنة على معالجة المعوقات وفقًا للأنظمة والمبادئ المستقرة.

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