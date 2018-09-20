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بسبب شراهته المفرطة.. منع شاب من دخول مطعم بحري بعد تناول 100 طبق سوشي

بسبب شراهته المفرطة.. منع شاب من دخول مطعم بحري بعد تناول 100 طبق سوشي
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تواصل – وكالات:

تم منع الشاب الألماني ياروسلاف بوبروسكي (30 عاماً)، من دخول مطعم خاص بالمأكولات البحرية، بعدما التهم حوالي 100 وجبة من السوشي دفعة واحدة.

ويتّبع بوبروسكي الذي يعمل مهندساً للبرمجيات، نظاماً غذائياً خاصاً ليتمكن من المشاركة في سباقات رياضية للتحمل، حيث إنه يمتنع عن تناول الطعام لمدة 20 ساعة في اليوم، قبل أن يتناول وجبة واحدة ضخمة.

في نهاية الأسبوع الماضي، دخل بوبروسكي المطعم الذي يقع في إقليم بافاريا الألماني، الذي يعتمد على نظام البوفيه المفتوح، وأمضى زهاء ساعة ونصف في حشو نفسه بحاولي 100 طبق من السوشي. وعندما انتهى من تناول طعامه، تم إعلامه بأنه لم يعد مرحباً به في المطعم.

وقال أحد موظفي المطعم لصحيفة دنونوكوريه معلقاً على ما حدث: “اعتاد الرجل على القدوم إلى المطعم وتناول وجبات ضخمة من الطعام، وفي المرة الأخيرة تناول 100 طبق من السوشي دفعة واحدة؛ الأمر الذي دفع إدارة المطعم لمنعه من الدخول ثانية”.

وأضاف: “نكره أن نمنع أحداً من دخول المطعم، ولكن تصرف الزبون غير المقبول دفعنا لاتخاذ هذا الإجراء ضده، وخاصة أن أطباق السوشي تنفذ من المطعم عند تناوله الطعام لدينا، ونقع في الإحراج عندما يطلب زبائن آخرون طبق سوشي”.

يذكر بأن بوبروسكي عبّر عن استيائه من الإجراء الذي اتخذ ضده على مواقع التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي دفع مدير المطعم لتقديم اعتذاره للزبون مع إصراره على منعه من تناول الطعام في مطعمه، وفق ما ورد في موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.

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