خائف من التساقط.. تناول هذه الأطعمة بانتظام لينمو شعرك بسرعة

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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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تواصل – وكالات:

توصلت نتائج دراسة نُشرت في دورية “نيتشر كوميونيكيشن” إلى أن خشب الصندل يحتوي على مادة تزيد نمو الشعر، وأن منتجات العناية بالشعر التي تحتوي عليه علاج فعّال لتقصف الشعر وترقّقه.

وإلى جانب استخدام زيت خشب الصندل احرص على تناول هذه الأطعمة بانتظام لتزيد نمو الشعر:

* القراصيا أو الخوخ المجفّف على توليفة رائعة من المغذيات التي يحتاجها الشعر، فهي تجمع ما بين الألياف والبوتاسيوم والحديد وفيتامين “أ” و”ك” و”ب” و”سي”.

* أوراق الحلبة تعد مصدرا رائعا للعناصر التي تحتاجها فروة الرأس لتغذية الشعر ومنع تساقطه.

* التونة توفر مجموعة فيتامينات “ب” اللازمة لتوفير الأكسجين لجذور الشعر إلى جانب البروتين.

* ويوفر الدجاج فيتامينات “ب” ونوعية من البروتين تغذي نمو الشعر.

* تناول الأطعمة الغنية بفيتامين “سي” مثل البرتقال والفلفل الأخضر والأحمر تحمي الشعر من التلف والتساقط.

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