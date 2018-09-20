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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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القيادة تهنئ رئيس جمهورية مالي بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية مالي بذكرى استقلال بلاده
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تواصل – واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، رئيس جمهورية مالي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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