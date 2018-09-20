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طقس الجمعة.. توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق

طقس الجمعة.. توقعات بهطول أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها الى الاجزاء الساحلية منها.

كما تبقى السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تخللها سحب رعدية على مناطق حائل، والجوف، وتبوك، وتزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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