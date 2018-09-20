كيف يمكنك الحصول على أعلى دعم من «حساب المواطن»؟.. «البرنامج» يوضح

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تواصل – فريق التحرير:

 تلقى برنامج “حساب المواطن” عديداً من الأسئلة والشكاوى من عدة مواطنين، تتعلق جميعها بعدم تلبية قيمة الدعم احتياجات المواطنين وتغطية زيادة فواتير الكهرباء.

وتساءل مواطنون عن قيمة الدعم الأعلى التي يمكن الحصول عليها من برنامج حساب المواطن شهرياً، وقال أحد المواطنين: “أنا متزوج ولدى 3 من البنات وأحصل على 300 ريال من برنامج حساب المواطن”، متسائلاً عن قيمة الدعم الأعلى التي يمكنه الحصول عليه من البرنامج.

فيما قال مستفيد آخر إنه يحصل على 900 ريال ولكن لا يكفيه هذا المبلغ بسبب التزاماته المالية وارتفاع فاتورة الكهرباء، ويريد معرفة قيمة الدعم الأكبر التي يمكن للمستفيدين من البرنامج الحصول عليها.

وفي المقابل، رد “حساب المواطن” على “تويتر” بقوله: “يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ويمكن معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية هنا“.

يذكر أن حساب المواطن أعلن قبل أيام عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة العاشرة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له؛ وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا.

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