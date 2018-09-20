الإسكان توضح أسباب فرض رسوم الـ«1500» ريال لحجز الوحدات

تواصل – الرياض:

أكدت وزارة الإسكان أن الرسوم المقررة بقيمة 1500 هي لقياس جدية المستفيد، ويتم إرجاعه له في حال إلغاء طلب حجز الوحدة السكنية.

جاء ذلك ردا على مواطن تساءل بشأن سبب إرسال رسالة له من وزارة الإسكان لدفع رسوم بقيمة 1500 ريال لقياس الجدية، موضحًا أنه لا يعرف سبب هذا الإجراء وهل يُحسب هذا المبلغ ضمن قيمة العقار؟

وردت وزارة الإسكان بقولها إن رسوم الجدية تضمن للمستفيد التالي:

1- حجز الوحدة السكنية.

2- في حال لم يتمكن المستفيد من الاتفاق مع ممول توفر الوزارة ممولاً آخر للمستفيد.

3- في حال أن المستفيد قرر إلغاء الطلب يمكنه استرجاع المبلغ.

ولفتت وزارة الإسكان إلى أن المبلغ يتم احتسابه من قيمة المنتج.