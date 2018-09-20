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توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. أمطار رعدية وغبار على 5 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس الغد.. أمطار رعدية وغبار على 5 مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق في المملكة، غداً الجمعة.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد مرتفعات مناطق “جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة” استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

وأضافت أن السماء ستبقى غائمة جزئياً إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق: “حائل، الجوف، تبوك” في حين تكون نسبة الرطوبة عالية على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.

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