وظائف لحملة البكالوريوس بوزارة الشؤون البلدية.. الشروط وموعد التقديم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مصادر تكشف عن الموعد المتوقع لصرف العلاوة السنوية للموظفين

مصادر تكشف عن الموعد المتوقع لصرف العلاوة السنوية للموظفين

طالب يطلق النار على وكيل مدرسة في عسير.. وهذا رد إدارة التعليم

طالب يطلق النار على وكيل مدرسة في عسير.. وهذا رد إدارة التعليم

«النيابة العامة» تحذر: هذه الجريمة تعرضك للسجن 15 عاماً وغرامة 150 ألف ريال

«النيابة العامة» تحذر: هذه الجريمة تعرضك للسجن 15 عاماً وغرامة 150 ألف ريال

«إمارة مكة» توضح حقيقة انحراف قطار الحرمين عن مساره

«إمارة مكة» توضح حقيقة انحراف قطار الحرمين عن مساره

وظائف لحملة البكالوريوس بوزارة الشؤون البلدية.. الشروط وموعد التقديم

وظائف لحملة البكالوريوس بوزارة الشؤون البلدية.. الشروط وموعد التقديم
0

تواصل –  فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف (مهندسين زراعيين) متاحة في القطاع البلدي عن طريق المفاضلة أو المسابقة الوظيفية، لحملة البكالوريوس في نفس التخصص، واشترطت البلدية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائقاً صحياً.

المسمى الوظيفي:
– مهندسون زراعيون.

الشروط:
1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – المؤهل العلمي لا يقل عن بكالوريوس في نفس التخصص.
3 – أن يكون لائقاً صحياً.
4 – معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.
5 – اجتياز اختبار تحديد المستوى.
6 – اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.
7 – أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقاً.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1440/01/10هـ وينتهي بتاريخ 1440/02/10هـ.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جامعة أم القرى تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية

جامعة أم القرى تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية

شرطة المدينة تعلن توفر وظيفة نائب عمدة

شرطة المدينة تعلن توفر وظيفة نائب عمدة

لحملة الدبلوم.. وظائف إدارية وصحية بمركز أرامكو الطبي

لحملة الدبلوم.. وظائف إدارية وصحية بمركز أرامكو الطبي

وظائف إدارية لهذه المؤهلات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

وظائف إدارية لهذه المؤهلات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!
مقالات

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>