وظائف لحملة البكالوريوس بوزارة الشؤون البلدية.. الشروط وموعد التقديم

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف (مهندسين زراعيين) متاحة في القطاع البلدي عن طريق المفاضلة أو المسابقة الوظيفية، لحملة البكالوريوس في نفس التخصص، واشترطت البلدية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون لائقاً صحياً.

المسمى الوظيفي:

– مهندسون زراعيون.

الشروط:

1 – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2 – المؤهل العلمي لا يقل عن بكالوريوس في نفس التخصص.

3 – أن يكون لائقاً صحياً.

4 – معادلة الشهادة إذا كانت الشهادة من خارج المملكة.

5 – اجتياز اختبار تحديد المستوى.

6 – اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.

7 – أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم حكم شرعي سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1440/01/10هـ وينتهي بتاريخ 1440/02/10هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا