«استشاري أمراض قلب» يطلق تنبيهاً بشأن تناول «الأسبرين»

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انتشرت هذه الأيام مقاطع عن تناول الأسبرين للوقاية من الجلطات، وكثرت الأسئلة حول فائدة أخذ الأسبرين من عدمه لمن تعدوا سن الأربعين سنة كمانع أولي لجلطات الدماغ والقلب.

الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أطلق تنبيهاً بشأن تناول الأسبرين. وقال النمر عبر “تويتر”: “تنبيه.. هناك مقالات ودراسات ورسائل كثيرة حديثة تقول بإيقاف الأسبرين”.

وتابع: “الصحيح.. النصح بعدم تناول الأسبرين مخصوص لفئة معينة فقط، أما باقي المرضى فيجب أن يستمروا عليه، ويظل القرار لطبيبك المتابع لحالتك”.

وأشار إلى أن الوقاية الأولية، هي أخذ الأسبرين للإنسان الصحيح المعافى الذي لم يُصب بجلطات سابقة – سواء كان لديه أمراض مزمنة أم لا – للوقاية من جلطات القلب والدماغ وفاعليته في حدود 10% بالشروط التي سنذكرها في هذا السياق.

أما الوقاية الثانوية، فهي أخذ الأسبرين لمن أصابته جلطة سابقة في قلبه أو دماغه أو ساقيه (شريانية وليست وريدية) وذلك لمنع حدوث الجلطة مرة أخرى.