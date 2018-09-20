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بعدسة رحالة ألماني.. صور توثق مدن المملكة منذ مائة عام

بعدسة رحالة ألماني.. صور توثق مدن المملكة منذ مائة عام
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تواصل – الرياض:

وثقت عدسة عالم الآثار المستشرق الألماني بيرنهارد موريتز، الذي زار المملكة منذ أكثر من مئة عام، العديد من المشاهد والأماكن في المدن والمناطق في المملكة.

وكان الإعلامي ياسر الغسلان، قد نشر مجموعة من الصور التي التقطها موريتز، وتضمنت صورة للمدينة المنورة عام 1913، وصورة لينبع البحر من جهة الجنوب الغربي عام 1914، وصورة لوادي الحمد بالقرب من جدة عام 1910، وأخرى للبوابة الغربية لجدة عام 1914، وصورة لمدينة الحجر “مدائن صالح” عام 1914.

يذكر أن المستشرق الألماني مورينز وُلد عام ١٨٥٩ وتُوفي ١٩٣٩، وقام برحلات إلى العديد من بلدان الشرق الأوسط، منها السعودية، وفلسطين، ومصر، والعراق.

عمل مورينز سكرتيراً وأمين مكتبة ومدرساً للغة العربية في سمنار اللغات الشرقية في جامعة فريدريش فيلهلم في برلين، كما ترأس هيئة الكتب والوثائق الخديوية في القاهرة في الفترة بين عام 1896 و1911.

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