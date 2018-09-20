أجهزة آيفون الجديدة تصل المملكة غداً.. والبيع يبدأ في هذا التوقيت

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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ عدد من الشركات العاملة في سوق الاتصالات السعودية، والمتعاملة مع شركة “أبل” العالمية، بعد الساعة الثامنة من مساء يوم غد الجمعة 21 سبتمبر، طرح أجهزة “أبل” الجديدة بشكل رسمي: “iPhone xr” ، و ‏“iPhone xs “، و”ماكس iPhone xs “، وذلك في معارض ومراكز للشركات في المدن الرئيسة.

وتطرح الشركات الأجهزة الجديدة وهي آيفون xr و”آيفون XS” الجديد، الذي قدمت فيه خياري عرض 6.5 و5.8 بوصة، الأكبر سيكون باسم “آيفون XS ماكس”، كما سيأتي بألوانه الثلاثة الذهبي والفضي والرمادي.

كما سيتم دعم الهاتفين من طراز xs بتقنية شاشة “أوليد” ذات الألوان الأكثر دفئاً، التي تم إضافة مجموعة من الخصائص الأكثر تميزاً لها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها عززت هاتفها بتقنيات مميزة للواقع الافتراضي المعزز، والذي أشارت إلى أنه سيكون مثالياً لمحبي أجهزة الألعاب.

كما ستصل سعة التخزين الداخلية إلى الهاتفين إلى 512 جيجابايت. وتتراوح أسعار جهاز iPhone xs بين 4299 و5899 ريالا، فيما تتراوح أسعار “ماكس iPhone xs” بين 4749 و 6299 ريالا، وذلك حسب سعة التخزين.

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