ولي أمر يشكو منع ابنته من ركوب حافلة مدرسية.. و«تعليم الباحة» يرد

تواصل – الباحة:

شكا ولي أمر طالبة منع ابنته من ركوب الحافلة المدرسة الخاصة بها بمدرسة سهيمة بنت أسلم بالجماجم بمنطقة الباحة، حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول؛ بدعوى أن الطالبات غير مشمولات بالنقل المدرسي.

وعلق المتحدث الإعلامي لتعليم منطقة الباحة محمد هضبان في تصريحات صحفية على هذه الواقعة بقوله: إن ما ورد في التسجيل الصوتي، الذي ظهر فيه ولي أمر طالبات يتحدث عن بناته أنهن يدرسن بمدرسة سهيمة بنت أسلم بالجماجم؛ متذمراً من منع قائدة المدرسة لهن من ركوب الحافلة المدرسية وإلى آخر ما ورد في التسجيل، أن الطالبات المعنيات غير مشمولات بالنقل المدرسي وفق المخصص العددي للمدرسة، وهذه المعلومة مبلغة لولي أمر الطالبات.

وأضاف: الطالبات كنّ برفقة المعلمة المناوبة حتى لحظة حضور ولي الأمر وتسلمهن في تمام الساعة ٢.٤٥ دقيقة ظهراً، وكان يتواجد أيضاً حارس المدرسة برفقة زوجته التي تعمل مستخدمة في المدرسة.

وتابع أن المدرسة مزودة بكاميرات مراقبة خارجية تثبت كل ما ذُكر، والإدارة تحتفظ بحق المدرسة ومنسوباتها للمطالبة أمام الجهات الرسمية بالتحقيق فيما نشر.