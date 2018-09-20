تعليم الأحساء يكشف حقيقة روضة «عالم ديزني»

تواصل – فريق التحرير:

علقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء على ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن روضة تعمل تحت اسم “عالم ديزني” بالمحافظة، وتداولهم لعدد من مقاطع الفيديو منسوبة لها، مؤكدة أن ما أثير بهذا الشأن غير صحيح.

وأوضح سعد بن محمد آل درويش، مدير إدارة الإعلام التربوي، أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظ الأحساء تابعت باهتمام بالغ ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو منتشرة تحت اسم “روضة عالم ديزني” في الأحساء.

وأضاف آل درويش، في بيان نشرته تعليم الأحساء عبر حسابها في “تويتر”، أنه “بناء على ما وردنا من إفادة مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة بشأن الروض المذكورة، نود التوضيح أنه لا يوجد ضمن سجلاتنا الرسمية المرخصة روضة بهذا الاسم وللتنويه جرى النشر”.