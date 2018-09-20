مواطن يشكو من «دفع الضريبة مرتين».. «الزكاة والدخل» تردّ

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أكدت هيئة الزكاة والدخل أنه يمكن للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تم تكبدها عند شرائه للسلع والخدمات محلياً أو استيرادها؛ من أجل القيام بنشاط اقتصادي في سياق قيامه بتوريدات خاضعة للضريبة.

جاء ذلك في رد على مواطن شكا من دفع الضريبة للموردين الذين اشترى منهم بضاعة، وكذلك دفعها لهيئة الزكاة والدخل، متسائلاً كيف يدفع الضريبة مرتين.

وأضافت الزكاة والدخل عبر حساب خدمة العملاء أنه يمكن للمواطن الاطلاع على قائمة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة من خلال الرابط التالي (هنا).

وتابعت الزكاة والدخل في تغريدة أخرى أنه يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي الذي يتضمن عمل توريدات خاضعة للضريبة، ويتم إدراج المصروفات الخاضعة للضريبة بنسبة 5% في الإقرار الضريبي في البند السابع (المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة الأساسية)”.