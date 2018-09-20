وافد يتنكر في زي نسائي ويسطو على مصرف كويتي بمسدس «لعبة» (فيديو)

تواصل – وكالات:

نفذ وافد عربي مجھول الھوية سطواً مسلحاً على مصرف كويتي مرتدياً زياً نسائیاً ومستخدماً سـلاحاً غیر حقیقي، ھدد به الموظفین وتمكن من سرقة 4 آلاف دينار، ولاذ بالفرار.

وأظھرت كامیرا المراقبة من داخل البنك تواجد الرجل المتنكر في صالة العملاء، ثم قام بإشھار مسدس، وأعطى أحد الموظفین شنطة لوضع مبالغ مالیة فیھا، وھو ما حدث منه ومن زمیله الصراف، ثم خرج من المصرف مسرعاً.

وكشف مصدر أمني كويتي أن الشرطة انتقلت إلى موقع الحـادث وفرضت طوقاً أمنياً حول المبنى، كما انتشرت الدوريات في محیط الحادث بحثاً عن الجاني، الذي أكد شھود عیان أنه لاذ بالفرار جرياً على الأقدام، فتم تفريغ محتويات كامیرات المراقبة الداخلیة والخارجیة للبنك.

واتضح وفقاً لوسائل إعلام كويتیة أن التسجیل أظھر أن الجاني تحدث بلكنة مصرية، قائلاً: “ادّوني الفلوس واللي يلحأني حفجر نفسي”، وأظهرت التسجیلات أظھرت أنه كان يحمل مسدساً غیر حقیقي، وتم التوصل لخیوط مھمة حوله لن يفصح عنھا حتى القبض عليه.