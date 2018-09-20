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الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في إيران

الخارجية العراقية تستدعي سفيرها في إيران
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تواصل – وكالات:

استدعت وزارة الخارجیة العراقیة الیوم الخمیس، سفیرھا لدى إيران راجح الموسوي بعد ھجومه على مواطنین عراقیین حاولوا عرض مشاكلھم أمامه.

وأبدت وزارة الخارجیة أسفھا للتصرف غیر المسؤول الصادر من سفیر العراق لدى طھران مع المواطنین العراقیین.

وأوضحت الوزارة أن توجیھاً صادراً من الوزير بالتحقیق في الأمر واتخاذ كل الإجراءات القانونیة المترتبة على ھذا السلوك، داعیة سفارة العراق في طھران لأن تكون بیتاً للمواطنین العراقیین أسوة بالبعثات الأخرى.

وكان مقطع فیديو متداول قد أظھر السفیر العراقي وھو يتحدث مع الجالیة العراقیة في اجتماع بأحد الجوامع بطھران يلوم فیه بعضھم لحديثھم عن بعض مشاكلھم الإدارية أمامه، كما قرر الانسحاب من أماھم وعدم الإجابة عن استفساراتھم.

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