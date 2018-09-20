تفاصيل نجاة عاملة منزلية ألقت بنفسها من الطابق الثالث في جدة

تواصل – جدة:

نجت عاملة منزلية من الموت المحقق، بعد أن ألقت بنفسها من الطابق الثالث في إحدى العمائر بمحافظة جدة، أمس الأربعاء، في محاولة فاشلة لقتل نفسها.

ولم تُصب العاملة المنزلية وهي من الجنسية البنجلاديشية بأذى، بحسب الكشف المبدئي عليها من قبل فِرق الهلال الأحمر التي باشرت الحادثة، وتولت نقلها إلى المستشفى؛ للكشف عليها والتأكد من حالتها الصحية.

وكانت الجهات الأمنية بمحافظة جدة قد تلقَّت بلاغاً من كفيل عاملة منزلية من الجنسية البنجلاديشية تبلغ من العمر 31 عاماً، يفيد بأنها ألقت نفسها من الطابق الثالث من داخل عمارة مكونة من خمسة أدوار بحي الصفا شمال جدة.

وعند مباشرة الحالة من قِبل الجهات الأمنية بعد تلقيها البلاغ على الفور، وبحضور الهلال الأحمر، وُجدت الخادمة ملقاة على الأرض، ولا يوجد بها إصابات ظاهرة من كدمات أو نحوها.

وتم استكمال إجراءات الضبط المتبع في مثل هذه الحالات؛ لإحالة الملف لجهة الاختصاص، فيما تولَّت سيارة الإسعاف نقلها للمستشفى؛ للكشف عليها، وللاطمئنان على صحتها.