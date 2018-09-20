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طالب يطلق النار على وكيل مدرسة في عسير.. وهذا رد إدارة التعليم

طالب يطلق النار على وكيل مدرسة في عسير.. وهذا رد إدارة التعليم
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق طالب النار على وكیل مدرسة ثانوية بمركز الأمواه التابع لمحافظة تثلیث التابعة لمنطقة عسير، على خلفیة ادعائه وجود خلاف بین الوكیل وأشقائه.

وذكر المتحدث الرسمي لتعلیم بیشة ناجي السبیعي، أن الحادثة وقعت في الساعة السادسة صباحاً خارج وقت الدوام الرسمي، من طالب من مدرسة أخرى ولديه إخوة في المدرسة التي يعمل فیھا الوكیل، مؤكداً أن الوكیل لم يُصب بأي أذى.

وأضاف أن الجھات الأمنیة اتخذت الإجراءات اللازمة، مبیناً أن إدارة التعلیم لن تتخذ أي إجراءات ضد الطالب كون الحادثة وقعت خارج أسوار المدرسة والدوام الرسمي.

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