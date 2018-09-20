بمشاركة المملكة.. اختتام مناورات «النجم الساطع» في مصر (صور)

تواصل- واس:

اختُتمت اليوم، في قاعدة محمد نجيب العسكرية في جمهورية مصر العربية، مناورات التمرين العسكري المشترك “النجم الساطع 2018″، بمشاركة قوات من الدول الشقيقة والصديقة و16 دولة بصفة مراقب.

ونفذت وحدات المظليين وقوات الأمن الخاصة السعودية المشاركة في التمرين عدداً من المهام التدريبية المشتركة مع القوات الصديقة والشقيقة المشاركة كاقتحام وتطهير المواقع المحصنة والقفز الحر والإنزال المظلي والرماية بالذخيرة الحية.

وأقيمت على هامش التمرين، ندوة لكبار الضباط حضرها من القوات المسلحة السعودية اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني، والملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة العميد الركن عبدالله بن يوسف الجاسر، ألقيت فيها محاضرات تتعلق في الدور الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب والعمليات المشتركة للقطاعات الداخلية للدولة.

من جانبه أوضح العقيد الركن ناصر بن حثلين السحيمي، أن تمرين “النجم الساطع 2018م” من التمارين المهمة في المنطقة، وذلك لتنوع وطبيعة القوات المشاركة، مؤكداً الفائدة الكبيرة التي ستعود على المشاركين وذلك بصقل مهاراتهم القتالية والرفع من جاهزيتهم، مشيداً بما قدمه المشاركين من القوات السعودية في التمرين من جاهزية قتالية عالية وإتقان لكل ما أسند إليهم من عمليات أثناء التمرين.

وأكد أن ذلك يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة بقواتنا المسلحة سواء على مستوى التدريب والتأهيل أو على مستوى التجهيز والتسليح، مشيراً إلى أن مشاركة القوات المسلحة السعودية في تمرين “النجم الساطع 2018م” تأتي وفق نهج علمي مدروس لرفع الجاهزية القتالية سواء للضباط أو ضباط الصف وسط بيئة قتال حقيقية.