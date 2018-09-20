متى يعتبر تصرف ولي الأمر مع الطفل «اتجاراً بالبشر»؟

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

التحقيق مع مواطن حاول إحراق عامل في ورشة بجدة

التحقيق مع مواطن حاول إحراق عامل في ورشة بجدة

البيان الكامل لـ«التجارة» عن «نصاب القلابات» المقبوض عليه من «الإنتربول»

البيان الكامل لـ«التجارة» عن «نصاب القلابات» المقبوض عليه من «الإنتربول»

اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع.. تعرف على التفاصيل

اعتماد تسعيرة تذاكر قطار الحرمين السريع.. تعرف على التفاصيل

خادم الحرمين يعتمد برنامج التنمية الريفية المستدامة بـ 9 مليارات ريال

خادم الحرمين يعتمد برنامج التنمية الريفية المستدامة بـ 9 مليارات ريال

متى يعتبر تصرف ولي الأمر مع الطفل «اتجاراً بالبشر»؟

متى يعتبر تصرف ولي الأمر مع الطفل «اتجاراً بالبشر»؟
0

تواصل- الرياض:

كشف المستشار القانوني، المحامي محمد التمياط، أن أنظمة الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تجرم نشر أولياء الأمور مقاطع لأبنائهم وبناتهم من أجل الشهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتجرم استغلال الشركات للأطفال، وجعلهم وجهاً إعلانياً لمنتجاتها، ووسيلة لكسب المال بالنسبة لأولياء أمورهم.

وأضاف “التمياط”، أن “استغلال ولي الأمر لسلطته على الطفل من أجل التكسب المادي عن طريقه يدرج ضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في مادته الثانية (يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه”، لافتا إلى أن النظام يؤكد أن ولي الأمر يعاقب حتى لو كان الطفل موافقاً على هذا الفعل.

وقال إنه توجد عدة عقوبات في هذا النظام نذكر منها على سبيل المثال المادة الثالثة (يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد عن 15 سنة أو بغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معاً».

وأشار إلى أنه تنص المادة الـ11 على أنه يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها، مما يكون قد استعمل أو أعد للاستعمال في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص أو تحصل منها».

وأوضح أن الاستغلال هو قيام أي شخص باستخدام الطفل في أعمال مشروعة أو غير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه.

وبيَّن أن التكسب المادي من الأبناء يمنع بتاتاً وفق المادة الثامنة المتعلقة بالمحظورات المتصلة بحماية الطفل «دون الإخلال بما ورد في نظام العمل: يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة، كما يحظر تكليفه بأعمال قد تضر بسلامته أو بصحته البدنية أو النفسية».

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل جريمة عقوبتها السجن والغرامة

استغلال الأطفال عبر مواقع التواصل جريمة عقوبتها السجن والغرامة

«العمل» ترصد مخالفات يومية بشأن «الاتجار بالبشر»

«العمل» ترصد مخالفات يومية بشأن «الاتجار بالبشر»

هيئة الإعلام: استغلال الأطفال للشهرة جريمة يعاقب عليها القانون

هيئة الإعلام: استغلال الأطفال للشهرة جريمة يعاقب عليها القانون

مدرسة بالقريات تعتذر لأولياء الأمور بسبب «تعليق الدراسة»

مدرسة بالقريات تعتذر لأولياء الأمور بسبب «تعليق الدراسة»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!
مقالات

العادات السبع للناس الأكثر تخلفاً!!

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟
تدوينات حرة

كيف ننمي الدافعية لدى الطلبة؟

المزيد
القابلية للاستفزاز
مقالات

القابلية للاستفزاز

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>